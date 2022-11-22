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    Месси побил рекорд чемпионата мира

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси играет на пятом чемпионате мира.

    Ранее подобное удавалось только Антонио Карбахалю (Мексика), Лотару Маттеусу (Германия), Рафаэлю Маркесу (Мексика) и Джанлуиджи Буффону (Италия).

    При этом Месси стал первым в истории игроком атаки, поучаствовавшим в пяти ЧМ.

    В четверг этот рекорд может повторить нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

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    Источник: «Бомбардир»

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