Месси побил рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси играет на пятом чемпионате мира.

Ранее подобное удавалось только Антонио Карбахалю (Мексика), Лотару Маттеусу (Германия), Рафаэлю Маркесу (Мексика) и Джанлуиджи Буффону (Италия).

При этом Месси стал первым в истории игроком атаки, поучаствовавшим в пяти ЧМ.

В четверг этот рекорд может повторить нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

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