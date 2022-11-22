Месси побил рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси играет на пятом чемпионате мира.
Ранее подобное удавалось только Антонио Карбахалю (Мексика), Лотару Маттеусу (Германия), Рафаэлю Маркесу (Мексика) и Джанлуиджи Буффону (Италия).
При этом Месси стал первым в истории игроком атаки, поучаствовавшим в пяти ЧМ.
В четверг этот рекорд может повторить нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
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Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия
Источник: «Бомбардир»