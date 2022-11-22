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    Игроки сборной Англии ошиблись в гимне перед матчем с Ираном

    Футболисты сборной Англии неправильно спели гимн перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ирана (6:2).

    Ведущий ютуб-канала «Живой гвоздь» Сергей Бунтман обратил внимание, что большинство игроков англичан в гимне вместо «God save the King» («Боже, храни короля») спели «God save the Queen» («Боже, храни королеву»).

    • В сентябре ушла из жизни королева Елизавета. После этого трон занял ее сын Карл V.
    • В Великобритании указанная строчка гимна варьируется в зависимости от того, лицо какого пола занимает трон.
    • Карл V пока не прилетел в Катар на ЧМ-2022.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Бунтмана

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