Игроки сборной Англии ошиблись в гимне перед матчем с Ираном

Футболисты сборной Англии неправильно спели гимн перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ирана (6:2).
Ведущий ютуб-канала «Живой гвоздь» Сергей Бунтман обратил внимание, что большинство игроков англичан в гимне вместо «God save the King» («Боже, храни короля») спели «God save the Queen» («Боже, храни королеву»).
- В сентябре ушла из жизни королева Елизавета. После этого трон занял ее сын Карл V.
- В Великобритании указанная строчка гимна варьируется в зависимости от того, лицо какого пола занимает трон.
- Карл V пока не прилетел в Катар на ЧМ-2022.
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Источник: телеграм-канал Сергея Бунтмана