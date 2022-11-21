«Челси» – приоритет для Захаряна. Клуб АПЛ готов купить игрока «Динамо» в январе

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, утверждает Фабрицио Романо.
Клуб АПЛ готов купить россиянина во время зимнего трансферного окна. В нем видят футболиста на будущее.
Для самого Захаряна вариант с «Челси» приоритетный. С хавбеком связываются и другие претенденты, но он хочет оказаться именно в лондонской команде.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо