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    «Челси» – приоритет для Захаряна. Клуб АПЛ готов купить игрока «Динамо» в январе

    «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, утверждает Фабрицио Романо.

    Клуб АПЛ готов купить россиянина во время зимнего трансферного окна. В нем видят футболиста на будущее.

    Для самого Захаряна вариант с «Челси» приоритетный. С хавбеком связываются и другие претенденты, но он хочет оказаться именно в лондонской команде.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо

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    21.11.2022 23:00
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