«Челси» – приоритет для Захаряна. Клуб АПЛ готов купить игрока «Динамо» в январе

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, утверждает Фабрицио Романо.

Клуб АПЛ готов купить россиянина во время зимнего трансферного окна. В нем видят футболиста на будущее.

Для самого Захаряна вариант с «Челси» приоритетный. С хавбеком связываются и другие претенденты, но он хочет оказаться именно в лондонской команде.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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