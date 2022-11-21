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    Канчельскис поддержал запрет радужных капитанских повязок на ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к тому, что отдельные участники ЧМ-2022 в Катаре хотели выступить в поддержку ЛГБТ.

    – Как относитесь к идее использовать капитанские повязки в цветах ЛГБТ-движения?

    – Это уже совсем, слишком. Капитанская повязка должна быть в цветах своей страны. Раньше такого не было. Это все неправильно.

    Правильно, что ФИФА такое запрещает. Играйте в футбол! Футбол превращают в шоу.

    • ФИФА запретила надевать повязку против дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022.
    • Опасаясь наказания, Англия, Германия и еще пять сборных отказались от этой инициативы.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.11.2022 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17942

      Cleaner 1 час назад

      А нужно показывать желтые карточки за РАДУЖНЫЕ(и любые другие) повязки у капитанов команд. Вышел капитан с такой повязкой на поле - получи сразу желтую карточку. Прописать это в правилах судейства. И тема исчезнет навсегда!

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      Рейтинг: +10776

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Мне кажется даже не желтую, а красную!

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      Рейтинг: +17942

      Cleaner > R_a_i_n 48 минут назад

      Мы же не звери.)

      Ну, а, если, голубок откажется снять радужную повязку после желтой карточки, тогда показать и красную! Мы же принципиальные!!!

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