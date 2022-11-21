Канчельскис поддержал запрет радужных капитанских повязок на ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к тому, что отдельные участники ЧМ-2022 в Катаре хотели выступить в поддержку ЛГБТ.

– Как относитесь к идее использовать капитанские повязки в цветах ЛГБТ-движения?

– Это уже совсем, слишком. Капитанская повязка должна быть в цветах своей страны. Раньше такого не было. Это все неправильно.

Правильно, что ФИФА такое запрещает. Играйте в футбол! Футбол превращают в шоу.

ФИФА запретила надевать повязку против дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022.

Опасаясь наказания, Англия, Германия и еще пять сборных отказались от этой инициативы.

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