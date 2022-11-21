Канчельскис поддержал запрет радужных капитанских повязок на ЧМ-2022

А нужно показывать желтые карточки за РАДУЖНЫЕ(и любые другие) повязки у капитанов команд. Вышел капитан с такой повязкой на поле - получи сразу желтую карточку. Прописать это в правилах судейства. И тема исчезнет навсегда!
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к тому, что отдельные участники ЧМ-2022 в Катаре хотели выступить в поддержку ЛГБТ.
– Как относитесь к идее использовать капитанские повязки в цветах ЛГБТ-движения?
– Это уже совсем, слишком. Капитанская повязка должна быть в цветах своей страны. Раньше такого не было. Это все неправильно.
Правильно, что ФИФА такое запрещает. Играйте в футбол! Футбол превращают в шоу.
- ФИФА запретила надевать повязку против дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022.
- Опасаясь наказания, Англия, Германия и еще пять сборных отказались от этой инициативы.
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