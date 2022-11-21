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    Помощник посла РФ в Катаре рассказал, как на ЧМ-2022 реагируют на российский флаг

    Помощник посла России в Катаре Сергей Петров рассказал об атмосфере на чемпионате мира в Катаре.

    «На российский флаг реагируют очень дружелюбно. На церемонии открытия был известный болельщик из Бразилии, который прославился на нашем чемпионате мира. Подошел, сфотографировался. Местные очень тепло реагируют. Подходят, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Из Азии, дружественных нам стран идет очень теплый отклик.

    Всех скептиков хочется успокоить — в Катаре очень дружелюбная атмосфера, катарское население благосклонно настроено к болельщикам из всех стран. Считаю, что западники зря устраивают агонию, истерию в отношении катарских правил.

    На мой взгляд, каждый болельщик приезжая [в чужую] страну должен уважать ее традиции, законы и обычаи. Со своим уставом в чужой монастырь лезть не нужно. Поэтому, считаю, здесь западники не правы», — сказал Петров.

    • Сборная России была отстранена от стыков ЧМ-2022.
    • Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10774

      R_a_i_n 2 часа назад

      Здравое высказывание.

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