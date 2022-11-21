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    Владелец «ПСЖ» прокомментировал возможный уход Месси из клуба в 2023 году

    Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из парижского клуба в 2023 году.

    «Месси с нами. Он игрок «ПСЖ», у него действующий контракт с нами.

    Мы посмотрим на его ситуацию в конце сезона. Он счастлив в Париже», – сказал Аль-Хелайфи.

    • Месси перешел в «ПСЖ» в прошлом году из «Барселоны».
    • Летом Месси станет свободным агентом.
    • У Месси есть 3 варианта продолжения карьеры.

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    Источник: talkSPORT

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