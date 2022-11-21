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    Журналисты не могут уехать со стадиона спустя три часа после завершения матча-открытия ЧМ-2022 (Василий Конов)

    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал об организационных проблемах на ЧМ-2022 после матча-открытия между Катаром и Эквадором.

    «Спустя три часа после окончания первого матча на чемпионате мира по футболу журналисты, персонал, волонтеры не могут уехать со стадиона, так как транспортная система не справляется», – сообщил в телеграме Конов.

    • Эквадор победил Катар со счетом 2:0.
    • Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.
    • ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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