Журналисты не могут уехать со стадиона спустя три часа после завершения матча открытия ЧМ-2022 (Василий Конов)

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал об организационных проблемах на ЧМ-2022 после матча открытия между Катаром и Эквадором.

«Спустя три часа после окончания первого матча на чемпионате мира по футболу журналисты, персонал, волонтеры не могут уехать со стадиона, так как транспортная система не справляется», – сообщил в телеграме Конов.

Эквадор победил Катар со счетом 2:0.

Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.

ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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