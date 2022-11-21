Журналисты не могут уехать со стадиона спустя три часа после завершения матча открытия ЧМ-2022 (Василий Конов)

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал об организационных проблемах на ЧМ-2022 после матча открытия между Катаром и Эквадором.
«Спустя три часа после окончания первого матча на чемпионате мира по футболу журналисты, персонал, волонтеры не могут уехать со стадиона, так как транспортная система не справляется», – сообщил в телеграме Конов.
- Эквадор победил Катар со счетом 2:0.
- Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.
- ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.
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Источник: телеграм-канал Василия Конова