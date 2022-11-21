Уткин рассказал, почему Катар проиграл Эквадору

Журналист и блогер Василий Уткин объяснил поражение сборной Катара от Эквадора (0:2) в матче-открытии ЧМ-2022.

«Матч Катар – Эквадор оказался совсем очевидным, ограничусь простым замечанием.

Вдобавок к тому, что силы были не равны, к тому, что в первом тайме сборную Катара зримо и объяснимо трясло – вот помимо всего этого есть ещe одна причина настолько безоговорочной победы.

Дело в том, что Катар пытается основываться на тех же ценностях, что и Эквадор. Практически на все сто. Уступая в классе.

Выходит, что на все козыри Катара у Эквадора – старшая карта. Безысходность!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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