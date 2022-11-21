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    Уткин рассказал, почему Катар проиграл Эквадору

    Журналист и блогер Василий Уткин объяснил поражение сборной Катара от Эквадора (0:2) в матче-открытии ЧМ-2022.

    «Матч Катар – Эквадор оказался совсем очевидным, ограничусь простым замечанием.

    Вдобавок к тому, что силы были не равны, к тому, что в первом тайме сборную Катара зримо и объяснимо трясло – вот помимо всего этого есть ещe одна причина настолько безоговорочной победы.

    Дело в том, что Катар пытается основываться на тех же ценностях, что и Эквадор. Практически на все сто. Уступая в классе.

    Выходит, что на все козыри Катара у Эквадора – старшая карта. Безысходность!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +975

      Эном айс 7 минут назад

      Херня всё это..)Просто Shlоmо поставил на Эквадор.

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