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    Тренер сборной Катара прокомментировал поражение от Эквадора в матче-открытии ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес подвел итоги проигранной встречи 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Эквадора.

    • Катарцы уступили со счетом 0:2.
    • Страна-хозяйка чемпионата мира впервые проиграла в матче-открытии.

    «Мы сражались, но у соперника были свои планы. Нельзя сказать, что мы не хотели идти в атаку, просто у соперника было свое оружие.

    Если мы хотим навязать борьбу, то должны защищаться и играть более организованно.

    Хотелось бы более эффективно владеть мячом», – сказал Санчес.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10748

      R_a_i_n 2 часа назад

      Будем откровенны, Эквадор на голову сильнее.

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