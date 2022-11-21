Тренер сборной Катара прокомментировал поражение от Эквадора в матче-открытии ЧМ-2022

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес подвел итоги проигранной встречи 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Эквадора.

Катарцы уступили со счетом 0:2.

Страна-хозяйка чемпионата мира впервые проиграла в матче-открытии.

«Мы сражались, но у соперника были свои планы. Нельзя сказать, что мы не хотели идти в атаку, просто у соперника было свое оружие.

Если мы хотим навязать борьбу, то должны защищаться и играть более организованно.

Хотелось бы более эффективно владеть мячом», – сказал Санчес.

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