Тренер сборной Катара прокомментировал поражение от Эквадора в матче-открытии ЧМ-2022

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес подвел итоги проигранной встречи 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Эквадора.
- Катарцы уступили со счетом 0:2.
- Страна-хозяйка чемпионата мира впервые проиграла в матче-открытии.
«Мы сражались, но у соперника были свои планы. Нельзя сказать, что мы не хотели идти в атаку, просто у соперника было свое оружие.
Если мы хотим навязать борьбу, то должны защищаться и играть более организованно.
Хотелось бы более эффективно владеть мячом», – сказал Санчес.
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Источник: сайт ФИФА