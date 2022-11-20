Матчи ЧМ-2022 впервые в истории будут судить по 10 человек

На чемпионате мира-2022 будет задействовано больше судей, чем раньше. Впервые в обслуживании матчей будет занято десять человек.

«Например, на первый матч ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора назначена бригада судей в следующем составе: арбитр Даниэле Орсато, первый ассистент Чиро Карбоне, второй ассистент Алессандро Джаллатини (все – Италия), четвертый рефери Иштван Ковач (Румыния), видеоарбитр (VAR) Массимилиано Иррати, первый ассистент видеоарбитра (АVAR1) Паоло Валери (оба – Италия), офсайдный VAR (ОVAR) Томаш Листкевич (Польша), помощник видеоарбитров (СVAR) Бенуа Мийо (Франция).

К ним добавлены пятый рефери (резервный) Михай Артене (Румыния) и резервный VАR Павел Сокольницки (Польша). Кроме того, в число тех, кто займет места в комнате VOP (video operations room), окажутся два реплей-оператора: Маурицио Кордаро и Пьеральдо Маркеджани (оба – Италия). Задача последних – подбор необходимых повторов для видеоассистентов.

Офсайдный VAR – это бывший АVAR2, именно он будет получать сигнал от полуавтоматической системы определения положения «вне игры» и передавать информацию видеоарбитру. CVAR – это еще один судья, располагающийся в комнате VOP. В отличие от других судей он стоит за их спинами, а не сидит у монитора. Его обязанность – помогать коллегам.

Почему судей стало больше по сравнению с ЧМ-2018 в России? Руководители судейского комитета ФИФА решили перестраховаться. Понятно, что на турнире такого уровня технические неисправности практически исключены, работа аппаратуры много раз проверена. Но теоретически произойти может всякое. Поэтому фактически идет дублирование: наравне с четырьмя комнатами VOP в Международном центре вещания на каждом стадионе созданы резервные комнаты для работы VAR.

Если в комнате VOP (VAR-центре) возникнут проблемы, например, пропадет связь между видеоассистентами и судьями на стадионе, произойдут перестановки в бригаде и будут задействованы резервные. То есть четвертый судья Ковач отправится в комнату VOP на стадионе и станет видеоарбитром. Его место у поля займет пятый рефери – Артене. А Сокольницки присоединится к Ковачу и станет его помощником.

Такая подстраховка будет на каждой игре. Бригады арбитров, как правило, будут объявлять за два дня до матча», – объяснил судейские тонкости эксперт Александр Бобров.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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