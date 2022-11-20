Канчельскис: «Надо готовиться, что на ЧМ-2026 нас тоже не будет»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что россиян не будет и на следующем чемпионате мира.

«Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что болельщиков из России этого праздника лишили. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.

Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на ЧМ-2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит», — сказал Канчельскис.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Сборная играет только товарищеские матчи.

В 15:00 по Москве россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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