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    Канчельскис: «Надо готовиться, что на ЧМ-2026 нас тоже не будет»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что россиян не будет и на следующем чемпионате мира.

    «Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что болельщиков из России этого праздника лишили. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.

    Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на ЧМ-2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит», — сказал Канчельскис.

    • Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.
    • В 15:00 по Москве россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1524

      jek718875 31 минуту назад

      Мы давно ко всему готовы, а вы?

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