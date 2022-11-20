Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси: «Париж мне нравится все больше»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси дал понять, что ему нравится жить в Париже.

    «Мне намного больше нравится Париж [по сравнению с тем, что было вначале], я открываю для себя город и нахожу его великолепным.

    В первый год произошли большие изменения. После трудных времен я счастлив жить там, где живу я и моя семья, и я наслаждаюсь Парижем», – цитирует Месси Transfer News Live со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

    • Месси перешел в «ПСЖ» в прошлом году из «Барселоны».
    • Летом Месси станет свободным агентом.
    • У Месси есть 3 варианта продолжения карьеры.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    ЦСКА поставил под сомнение оригинальность рекламного постера Месси и Роналду 2
    РПЛ пошутила над рекламным постером Месси и Роналду 2
    «Барселоне» предстоит сделать выбор между Месси и Бернарду Силвой
    Источник: твиттер Transfer News Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11