Месси: «Париж мне нравится все больше»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси дал понять, что ему нравится жить в Париже.

«Мне намного больше нравится Париж [по сравнению с тем, что было вначале], я открываю для себя город и нахожу его великолепным.

В первый год произошли большие изменения. После трудных времен я счастлив жить там, где живу я и моя семья, и я наслаждаюсь Парижем», – цитирует Месси Transfer News Live со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

Месси перешел в «ПСЖ» в прошлом году из «Барселоны».

Летом Месси станет свободным агентом.

У Месси есть 3 варианта продолжения карьеры.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию