Виктор Гусев назвал фаворита ЧМ-2022

Комментатор Первого канала Виктор Гусев выделил главного претендента на победу на чемпионате мира-2022.

«Конечно же, я буду следить за турниром в Катаре. В моих планах посмотреть каждый матч этого мундиаля. Фаворитом чемпионата мира считаю сборную Франции. Исходя из состава, у них великолепная линия атаки: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Карим Бензема.

Аргентина и Бразилия тоже могут претендовать на титул, но фаворит бывает только один», – сказал Гусев.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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