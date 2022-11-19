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    Виктор Гусев назвал фаворита ЧМ-2022

    Комментатор Первого канала Виктор Гусев выделил главного претендента на победу на чемпионате мира-2022.

    «Конечно же, я буду следить за турниром в Катаре. В моих планах посмотреть каждый матч этого мундиаля. Фаворитом чемпионата мира считаю сборную Франции. Исходя из состава, у них великолепная линия атаки: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Карим Бензема.

    Аргентина и Бразилия тоже могут претендовать на титул, но фаворит бывает только один», – сказал Гусев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Чемпионат»

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