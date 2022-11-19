Карасев: «Не смотрю ЛЧ и ЛЕ. ЧМ-2022 смотреть тоже не буду»

Российский судья Сергей Карасев не планирует смотреть чемпионат мира-2022.
– Не думали сейчас поехать на чемпионат мира как болельщик?
– Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку.
– Почему? Так же будут работать ваши коллеги.
– В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы. Смотрю хайлайты, какие-то решения судей, но матчи – нет. Полностью сосредоточился на чемпионате России.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «РБ Спорт»