Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карасев: «Не смотрю ЛЧ и ЛЕ. ЧМ-2022 смотреть тоже не буду»

    Российский судья Сергей Карасев не планирует смотреть чемпионат мира-2022.

    – Не думали сейчас поехать на чемпионат мира как болельщик?

    – Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку.

    – Почему? Так же будут работать ваши коллеги.

    – В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы. Смотрю хайлайты, какие-то решения судей, но матчи – нет. Полностью сосредоточился на чемпионате России.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Мусаев пожелал Месси победы на ЧМ-2022
    Ребров рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022
    Месси не тренировался со сборной Аргентины второй день подряд
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11