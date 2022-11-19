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    Российские фигуристы выступят в Катаре во время ЧМ-2022

    Консультант оргкомитета чемпионата мира-2022 Алексей Сорокин анонсировал выступление на площадках турнира российских фигуристов.

    «Мы всегда были сторонниками не одной главной фан‑зоны, а сразу нескольких. И нельзя было обойтись одной фан‑зоной ФИФА. Пусть она и вмещает 40 тысяч человек, но вряд ли закроет все потребности болельщиков.

    В итоге организовано несколько фан‑зон, в том числе и под названием Hayya, где будет установлен лед и, мы надеемся, будут выступать и российские фигуристы. Имена назвать я не могу, но в ближайшее время организаторы анонсируют их. Это будут громкие имена», – сказал Сорокин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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