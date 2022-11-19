Российские фигуристы выступят в Катаре во время ЧМ-2022

Консультант оргкомитета чемпионата мира-2022 Алексей Сорокин анонсировал выступление на площадках турнира российских фигуристов.

«Мы всегда были сторонниками не одной главной фан‑зоны, а сразу нескольких. И нельзя было обойтись одной фан‑зоной ФИФА. Пусть она и вмещает 40 тысяч человек, но вряд ли закроет все потребности болельщиков.

В итоге организовано несколько фан‑зон, в том числе и под названием Hayya, где будет установлен лед и, мы надеемся, будут выступать и российские фигуристы. Имена назвать я не могу, но в ближайшее время организаторы анонсируют их. Это будут громкие имена», – сказал Сорокин.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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