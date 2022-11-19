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    Назначить Бердыева попросили игроки «Сочи» (Владислав Зимагулов)

    Курбан Бердыев возглавит «Сочи». Об этом попросили футболисты команды.

    «Назначить Бердыева просили лидеры «Сочи», которые работали с тренером в «Рубине» или «Ростове». Знаю, что в этой группе Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев и Ибрагим Цаллагов. Понятно, что это не ключевой фактор, но показательно, что в команде очень ждут Бердыева, а не кого-то другого.

    Тренер после ухода из «Рубина» в 2019-м какое-то время жил в Сочи, встречался с игроками, даже помогал им теорией и делал какие-то подсказки, помогал им улучшить игру. Возможно, это тоже помогло занять второе место в прошлом сезоне», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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    Сегодня, 17:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +765

      г.Онега 1 час назад

      за последние лет 5 а может и больше ,не слышал об успехах Бердыева

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23543

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Такое признание дорогого стоит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2822

      Nerlinger 1 час назад

      Мазохисты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Туркмен сделает из атакующей команды трёхэтажный автобус.

      2
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      Рейтинг: +28

      volgserg@mail.ru > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Победить 3-2 Баварию автобус не сможет. Аякс вынесли 4-1 . Фейеноорд 2-0. Спарта (Прага) 4-0.Так что не порите чушь. Все эти клубы выносили другие наши "не автобусы".

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      Рейтинг: +765

      г.Онега > volgserg@mail.ru 1 час назад

      баварию только автобусы и побеждают))

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