Назначить Бердыева попросили игроки «Сочи» (Владислав Зимагулов)

Курбан Бердыев возглавит «Сочи». Об этом попросили футболисты команды.
«Назначить Бердыева просили лидеры «Сочи», которые работали с тренером в «Рубине» или «Ростове». Знаю, что в этой группе Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев и Ибрагим Цаллагов. Понятно, что это не ключевой фактор, но показательно, что в команде очень ждут Бердыева, а не кого-то другого.
Тренер после ухода из «Рубина» в 2019-м какое-то время жил в Сочи, встречался с игроками, даже помогал им теорией и делал какие-то подсказки, помогал им улучшить игру. Возможно, это тоже помогло занять второе место в прошлом сезоне», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
- Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
- В России он не тренирует с 2019 года.
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