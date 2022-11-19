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    Виктор Гусев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

    Футбольный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

    «За кого я буду болеть? Мне всегда была симпатична Англия.

    Также я буду поддерживать сборные Сербии и Хорватии. Команды бывшей Югославии всегда были мне близки», – сказал Гусев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Чемпионат»

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