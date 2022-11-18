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    «Про нас ты не сказал ничего плохого». «Родина» Парфенова пригласила Роналду

    Пресс-служба «Родины» из Первой лиги отреагировала на последнее интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец приглашен в московский клуб.

    «Криштиану, в недавнем интервью ты раскритиковал почти всех.

    Мы заметили, что ты не сказал ничего плохого про ФК «Родина».

    Похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в «Манчестер Юнайтед» и готов к новому вызову.

    Ждем тебя в зимнее трансферное окно у нас в клубе и в виде скромного бонуса дарим скидку на второй напиток в «Хмель и Солод».

    А Артeм Поникаров даже освободит твой любимый седьмой номер. Но учти, что тебе надо будет выиграть конкуренцию за место в составе у Астемира Гордюшенко и других наших парней», – написала «Родина».

    • Договор Роналду с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
    • Вероятно, стороны расторгнут соглашение.
    • Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.

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    Источник: телеграм-канал «Родины»

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