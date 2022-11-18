Семин: «Буду смотреть все матчи ЧМ-2022. Ближе к финалу хочу попасть в Катар»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин планирует посетить чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Все трансляции чемпионата мира будут смотреть. Еще хочу попасть поближе к финалу туда.

Явного фаворита нет. Может быть, буду болеть за Бразилию, или Аргентину. А может быть, за Францию», – сказал тренер.

Турнир стартует 20 ноября.

Впервые ЧМ состоится на Ближнем Востоке.

Прошлый ЧМ принимала Россия.

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