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    Семин: «Буду смотреть все матчи ЧМ-2022. Ближе к финалу хочу попасть в Катар»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин планирует посетить чемпионат мира-2022 в Катаре.

    «Все трансляции чемпионата мира будут смотреть. Еще хочу попасть поближе к финалу туда.

    Явного фаворита нет. Может быть, буду болеть за Бразилию, или Аргентину. А может быть, за Францию», – сказал тренер.

    • Турнир стартует 20 ноября.
    • Впервые ЧМ состоится на Ближнем Востоке.
    • Прошлый ЧМ принимала Россия.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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