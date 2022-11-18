Стали известны комментаторы 1-го тура ЧМ-2022 на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» опубликовал расписание комментаторов на первый тур группового этапа чемпионата мира-2022.

С места событий будут работать два комментатора: Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин. Они уже в Катаре.

В первом туре не будет комментировать Георгий Черданцев.

Турнир стартует 20 ноября.

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