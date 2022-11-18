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    Карпин составил сборную с лучшими игроками ЧМ-2022

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин составил свою символическую сборную из участников чемпионата мира-2022.

    Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

    Защитники (слева направо): Ферлан Менди (Франция), Маркиньос (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Йозуа Киммих (Германия).

    Полузащитники: Кевин де Брюйне (Бельгия), Марсело Брозович (Хорватия), Каземиро (Бразилия).

    Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Неймар (Бразилия).

    • Турнир стартует 20 ноября.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3737

      Черкизовский Кот 52 минуты назад

      Символическая сборная ещё не стартовавшего турнира. Ну-ну...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      Октавиус 59 минут назад

      Менди не взяли на ЧМ, если что...ох и Карпин))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23537

      DOCTOR PENALTY > Октавиус 26 минут назад

      Валуев вообще хочет чтоб на этом ЧМ победила сборная России. )

      0
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