Карпин составил сборную с лучшими игроками ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин составил свою символическую сборную из участников чемпионата мира-2022.
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).
Защитники (слева направо): Ферлан Менди (Франция), Маркиньос (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Йозуа Киммих (Германия).
Полузащитники: Кевин де Брюйне (Бельгия), Марсело Брозович (Хорватия), Каземиро (Бразилия).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Неймар (Бразилия).
- Турнир стартует 20 ноября.
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»