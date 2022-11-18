«Барселона» установила рекорд ЧМ по числу игроков из одного клуба

17 футболистов «Барселоны» примут участие в чемпионате мира 2022 года.
Это новый рекорд турнира. Ранее никогда не было столько игроков из одного клуба.
«Барса» стала рекордсменом благодаря вызову левого защитника Алекса Бальде в сборную Испании вместо травмированного Хосе Луиса Гайя.
До этого каталонцы уступали «Баварии», но немецкий клуб потерял одного представителя на ЧМ – Садио Мане, выбывшего из заявки Сенегала.
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Источник: Mundo Deportivo