«Барселона» установила рекорд ЧМ по числу игроков из одного клуба

17 футболистов «Барселоны» примут участие в чемпионате мира 2022 года.

Это новый рекорд турнира. Ранее никогда не было столько игроков из одного клуба.

«Барса» стала рекордсменом благодаря вызову левого защитника Алекса Бальде в сборную Испании вместо травмированного Хосе Луиса Гайя.

До этого каталонцы уступали «Баварии», но немецкий клуб потерял одного представителя на ЧМ – Садио Мане, выбывшего из заявки Сенегала.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию