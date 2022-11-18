Аленичев определил 4 фаворитов ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата мира.

«На мой взгляд, есть четыре явных фаворита: помимо Аргентины это еще один представитель КОНМЕБОЛ Бразилия, а также две европейские сборные – Германия и Франция, обладающая парой лучших на данный момент форвардов планеты: Мбаппе – Бензема. Не стоит забывать, что недавно Карим абсолютно заслуженно взял «Золотой мяч».

Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов и англичан. Очень нравится, как действует опытный форвард Гарри Кейн, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2018 с шестью мячами. Да и в целом состав у «трех львов» приличный», – считает Аленичев.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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