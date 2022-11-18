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    Аленичев определил 4 фаворитов ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата мира.

    «На мой взгляд, есть четыре явных фаворита: помимо Аргентины это еще один представитель КОНМЕБОЛ Бразилия, а также две европейские сборные – Германия и Франция, обладающая парой лучших на данный момент форвардов планеты: Мбаппе – Бензема. Не стоит забывать, что недавно Карим абсолютно заслуженно взял «Золотой мяч».

    Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов и англичан. Очень нравится, как действует опытный форвард Гарри Кейн, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2018 с шестью мячами. Да и в целом состав у «трех львов» приличный», – считает Аленичев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +730

      3meeeD 12 минут назад

      Голландию все списывают ,почему?)
      Англия мимо 10000%
      Бразилия облажается.
      Аргентина тоже.
      Немцы не убедительны, но не стоит их списывать.
      Испанию тоже.
      Франция ,думаю фаворит ,но так же может облажаться ,ведь там ,эгоистичных персон куча.

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      Рейтинг: +103

      Клаус 36 минут назад

      Тут 90% скажут что фавориты Бразилия, Аргентина, Франция и Германия
      Но почему то все забыли про молодую Испанию, интересную Данию и на крайняк Нидерланды, вот про них никто не сказал ))

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