Аленичев определил 4 фаворитов ЧМ-2022

Голландию все списывают ,почему?)
Англия мимо 10000%
Бразилия облажается.
Аргентина тоже.
Немцы не убедительны, но не стоит их списывать.
Испанию тоже.
Франция ,думаю фаворит ,но так же может облажаться ,ведь там ,эгоистичных персон куча.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата мира.
«На мой взгляд, есть четыре явных фаворита: помимо Аргентины это еще один представитель КОНМЕБОЛ Бразилия, а также две европейские сборные – Германия и Франция, обладающая парой лучших на данный момент форвардов планеты: Мбаппе – Бензема. Не стоит забывать, что недавно Карим абсолютно заслуженно взял «Золотой мяч».
Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов и англичан. Очень нравится, как действует опытный форвард Гарри Кейн, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2018 с шестью мячами. Да и в целом состав у «трех львов» приличный», – считает Аленичев.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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