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    Президент «Урала» – о Дзюбе: «Зачем звать в команду игрока, который плохо отзывался о клубе?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность приглашения в команду нападающего Артема Дзюбу.

    — Летом вы говорили, что звонили Артему Дзюбе, но он не взял трубку. Теперь его появление в «Урале» нереально? Обиделись на него?

    — Да дело не только в том звонке. Он потом еще сказал, что не хочет оказаться в «Урале»... Конечно, это большой футболист. 2018 год — пик его карьеры, он сделал очень многое для нашей сборной, для нашего футбола. Это надо ценить.

    Но время проходит. Считаю, Артем уже потерял в скорости, а это важнейшее качество в современном футболе.

    Кроме того, считаю, «Урал» при Гончаренко играет в тот футбол, который не совсем ему подходит. Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об «Урале» не очень хорошо? Это нелогично. Никакой обиды нет, желаю ему удачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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