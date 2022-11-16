Президент «Урала» – о Дзюбе: «Зачем звать в команду игрока, который плохо отзывался о клубе?»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность приглашения в команду нападающего Артема Дзюбу.

— Летом вы говорили, что звонили Артему Дзюбе, но он не взял трубку. Теперь его появление в «Урале» нереально? Обиделись на него?

— Да дело не только в том звонке. Он потом еще сказал, что не хочет оказаться в «Урале»... Конечно, это большой футболист. 2018 год — пик его карьеры, он сделал очень многое для нашей сборной, для нашего футбола. Это надо ценить.

Но время проходит. Считаю, Артем уже потерял в скорости, а это важнейшее качество в современном футболе.

Кроме того, считаю, «Урал» при Гончаренко играет в тот футбол, который не совсем ему подходит. Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об «Урале» не очень хорошо? Это нелогично. Никакой обиды нет, желаю ему удачи.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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