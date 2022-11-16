Анчелотти назвал лучшего игрока, которого видел

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал сильнейшего игрока из тех, которых видел.

«Конечно, я много раз видел, как играет Криштиану Роналду, но, если смотреть каждый день вблизи, его технические навыки просто невероятны.

Он лучший из всех, кого я когда-либо видел», – сказал Анчелотти.

Тренер и игрок вместе были в «Реале».

Вместе Анчелотти и Роналду брали Лигу чемпионов.

Сейчас Роналду близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

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