Анчелотти назвал лучшего игрока, которого видел

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал сильнейшего игрока из тех, которых видел.
«Конечно, я много раз видел, как играет Криштиану Роналду, но, если смотреть каждый день вблизи, его технические навыки просто невероятны.
Он лучший из всех, кого я когда-либо видел», – сказал Анчелотти.
- Тренер и игрок вместе были в «Реале».
- Вместе Анчелотти и Роналду брали Лигу чемпионов.
- Сейчас Роналду близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».
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Источник: твиттер Los Blancos Live