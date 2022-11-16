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    Анчелотти назвал лучшего игрока, которого видел

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал сильнейшего игрока из тех, которых видел.

    «Конечно, я много раз видел, как играет Криштиану Роналду, но, если смотреть каждый день вблизи, его технические навыки просто невероятны.

    Он лучший из всех, кого я когда-либо видел», – сказал Анчелотти.

    • Тренер и игрок вместе были в «Реале».
    • Вместе Анчелотти и Роналду брали Лигу чемпионов.
    • Сейчас Роналду близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: твиттер Los Blancos Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23513

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Остаётся только завидовать Анчелотти, что у него была возможность много видеть Роналду. Криштиану - космос!

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