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Стала известна причина увольнения Слуцкого из «Рубина»

15 ноября 2022, 20:12
10

Появились подробности ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По информации «Матч ТВ», Слуцкий решил покинуть клуб сразу после матча Первой Лиги с «Енисеем» (0:0), который состоялся 13 ноября.

«После свистка об окончании игры команда собралась в раздевалке, откуда Слуцкого на разговор в тренерскую пригласил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

Беседа проходила за закрытыми дверями на повышенных тонах и стала, очевидно, определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» такое развитие событий стало полной неожиданностью, они были уверены, что отставка тренера если и случится, то не раньше зимней паузы», – сообщает «Матч ТВ».

  • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.
  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
  • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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житель СПб
1668533665
Что делать... Это было объективной необходимостью.
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Slavan52
1668534642
Раньше надо было, может и в вышке остались
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zigbert
1668534684
С одной стороны не все еще было потеряно для Рубина но может быть для Слуцкого это и лучше.
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DOCTOR PENALTY
1668547047
" Слуцкого быстренько убрали из-за того, что он хотел притащить в Казань Дзюбу. В Рубине очень испугались этого", - так сказала моя жена. Женская интуиция, понимаешь... )
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FaTeK1945ru
1668590107
...надо и Сайманова убрать.
Ответить
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