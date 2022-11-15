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    Стала известна причина увольнения Слуцкого из «Рубина»

    Появились подробности ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

    По информации «Матч ТВ», Слуцкий решил покинуть клуб сразу после матча Первой Лиги с «Енисеем» (0:0), который состоялся 13 ноября.

    «После свистка об окончании игры команда собралась в раздевалке, откуда Слуцкого на разговор в тренерскую пригласил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

    Беседа проходила за закрытыми дверями на повышенных тонах и стала, очевидно, определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» такое развитие событий стало полной неожиданностью, они были уверены, что отставка тренера если и случится, то не раньше зимней паузы», – сообщает «Матч ТВ».

    • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
    • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +98885

      zigbert 32 минуты назад

      С одной стороны не все еще было потеряно для Рубина но может быть для Слуцкого это и лучше.

      0
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      Рейтинг: +16

      Slavan52 33 минуты назад

      Раньше надо было, может и в вышке остались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17762

      житель СПб 49 минут назад

      Что делать... Это было объективной необходимостью.

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