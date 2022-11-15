Стала известна причина увольнения Слуцкого из «Рубина»

Появились подробности ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По информации «Матч ТВ», Слуцкий решил покинуть клуб сразу после матча Первой Лиги с «Енисеем» (0:0), который состоялся 13 ноября.

«После свистка об окончании игры команда собралась в раздевалке, откуда Слуцкого на разговор в тренерскую пригласил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

Беседа проходила за закрытыми дверями на повышенных тонах и стала, очевидно, определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» такое развитие событий стало полной неожиданностью, они были уверены, что отставка тренера если и случится, то не раньше зимней паузы», – сообщает «Матч ТВ».

«Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.

Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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