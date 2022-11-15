Стала известна причина увольнения Слуцкого из «Рубина»

С одной стороны не все еще было потеряно для Рубина но может быть для Слуцкого это и лучше.
Появились подробности ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».
По информации «Матч ТВ», Слуцкий решил покинуть клуб сразу после матча Первой Лиги с «Енисеем» (0:0), который состоялся 13 ноября.
«После свистка об окончании игры команда собралась в раздевалке, откуда Слуцкого на разговор в тренерскую пригласил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.
Беседа проходила за закрытыми дверями на повышенных тонах и стала, очевидно, определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» такое развитие событий стало полной неожиданностью, они были уверены, что отставка тренера если и случится, то не раньше зимней паузы», – сообщает «Матч ТВ».
- «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
- Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.
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