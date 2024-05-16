Стал известен еще один клуб Первой лиги, который не сможет попасть в РПЛ

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко подтвердил, что тульский «Арсенал» на данный момент не получит права сыграть в РПЛ и стыковых матчах за выход в лигу из-за отсутствия лицензии РФС-1.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что лицензии для выступления в Премьер-лиге не получили «Алания» и «Тюмень».

– «Арсенал» и «Алания», даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?

– На данный момент – да. Плюс у «Тюмени» всe непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности.