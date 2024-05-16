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    • Стал известен еще один клуб Первой лиги, который не сможет попасть в РПЛ

    Стал известен еще один клуб Первой лиги, который не сможет попасть в РПЛ

    Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко подтвердил, что тульский «Арсенал» на данный момент не получит права сыграть в РПЛ и стыковых матчах за выход в лигу из-за отсутствия лицензии РФС-1.

    Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что лицензии для выступления в Премьер-лиге не получили «Алания» и «Тюмень».

    – «Арсенал» и «Алания», даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?

    – На данный момент – да. Плюс у «Тюмени» всe непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности.

    • «Арсенал» занимает 5-е место в Первой лиге с 51 очком после 31 встреч. Команда отстает на 1 очко от «Родины», идущей в зоне стыковых матчей на 4-й позиции и проведшей на игру больше.
    • «Алания» и «Тюмень» ранее уже утратили шансы на попадание в топ-4.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Клаус
    1715837345
    Понятно, Москву подтягивают, Родину
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