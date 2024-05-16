У футболистов «Енисея» вымогали деньги после драки на базе отдыха

Защитник «Енисея» Владимир Хозин рассказал свою версию произошедшего на базе отдыха в Красноярске.

По словам 34-летнего футболиста, он не был инициатором драки, а впоследствии еще и стал жертвой шантажа.

«Это был наш выходной. Мы отдыхали семьями, никого не трогали, никого не беспокоили. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Только им и ни кому больше.

Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии. С их стороны неоднократно были нецензурные выражения в наш адрес. Мы не обращали внимания на их провокации.

На видео с территории базы отдыха видно, как на меня бросается мужчина и начинает зверски избивать. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову. В это же время второй ногами тоже бьет меня.

Слава Бардыбахин пытается разнять нас, но тоже попадается под кулаки. На видео слышно, как он говорит, что не хочет драться и пытается успокоить второго мужчину.

Весь вечер нас цепляли, что мы футболисты. Мы оказались заложниками этой ситуации, потому что мы игроки «Енисея». Они нас сразу узнали, хотя мы были одеты неофициально.

За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдем на ее условия, финансовые условия – то все узнают о нас и ситуация будет против нас.

Всем моим словам есть подтверждения. К огромному сожалению, они просто решили хайпануть на том, что мы спортсмены. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства дела», – заявил Хозин.