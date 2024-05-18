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    • Мостовой: «Только Мостовой говорил, что чемпионская интрига будет до 30-го тура»

    Мостовой: «Только Мостовой говорил, что чемпионская интрига будет до 30-го тура»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой. Вот мы это и видим. Все будет решаться в последнем туре.

    Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх, выиграл один-два матча то можно было бы назвать их», – сказал Мостовой.

    За неделю до 30-го тура РПЛ на титул претендуют три команды:

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2024 23:31
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    Комментарии (2)
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    Mirak92
    1716068784
    Мерзкая за...па
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    алдан2014
    1716069439
    Мания величия прогрессирует. Саше необходимо лечиться
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