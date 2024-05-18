Мостовой: «Только Мостовой говорил, что чемпионская интрига будет до 30-го тура»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой. Вот мы это и видим. Все будет решаться в последнем туре.

Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх, выиграл один-два матча то можно было бы назвать их», – сказал Мостовой.

За неделю до 30-го тура РПЛ на титул претендуют три команды: