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    «Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим

    Форвард «Спартака» Кейта Бальде, выступающий на правах аренды за «Эспаньол», не планирует возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе.

    По данным Metaratings, сенегалец начнет следующий сезон в московской команде лишь в том случае, если на этом будет настаивать новый тренерский штаб.

    В клубе готовы рассмотреть вопрос расторжения контракта с Бальде. Препятствием к этому может стать его высокая зарплата в московском клубе, которая составляет около 2,5 миллиона евро в год.

    • Контракт Бальде со «Спартаком» истекает летом 2025 года.
    • За «Эспаньол» в этом сезоне Кейта провел 20 матчей в Сегунде и 2 в Кубке Испании, где отметился 1 голевой передачей.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии (6)
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    Алексей-Ул-google
    1715852473
    А, это не то!
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    andr45
    1715854207
    Я то рассчитывал, что это будет Соболев(((
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    Cleaner
    1715855581
    Как ВЫСОКАЯ зарплата игрока может быть ПРЕПЯТСТВИЕМ к расторжению контракта? Если игрок не нужен Спартаку, так продайте его, если сможете, или выплатите компенсацию, прописанную в контракте. Я понимаю, что Спартака ЖАБА ДУШИТ, но других вариантов НЕТ!
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    алдан2014
    1715855906
    Импотенты все отметились?
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    FCSpartakM
    1715856661
    2.5 много, но не катастрофа , та же зп мертвого Фернандеса у зенита. Хотя новость писал питерский дилетант скорее всего, так как в инете инфа, что Бальде на 1 млн меньше получает. Вполне в обойму мог бы пригодится, так как форвард на замену.
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