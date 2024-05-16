«Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим

Форвард «Спартака» Кейта Бальде, выступающий на правах аренды за «Эспаньол», не планирует возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе.

По данным Metaratings, сенегалец начнет следующий сезон в московской команде лишь в том случае, если на этом будет настаивать новый тренерский штаб.

В клубе готовы рассмотреть вопрос расторжения контракта с Бальде. Препятствием к этому может стать его высокая зарплата в московском клубе, которая составляет около 2,5 миллиона евро в год.