«Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим

Форвард «Спартака» Кейта Бальде, выступающий на правах аренды за «Эспаньол», не планирует возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе.
По данным Metaratings, сенегалец начнет следующий сезон в московской команде лишь в том случае, если на этом будет настаивать новый тренерский штаб.
В клубе готовы рассмотреть вопрос расторжения контракта с Бальде. Препятствием к этому может стать его высокая зарплата в московском клубе, которая составляет около 2,5 миллиона евро в год.
- Контракт Бальде со «Спартаком» истекает летом 2025 года.
- За «Эспаньол» в этом сезоне Кейта провел 20 матчей в Сегунде и 2 в Кубке Испании, где отметился 1 голевой передачей.