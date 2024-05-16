«Енисей» выпустил заявление в связи с дракой на базе отдыха в Красноярске

«Енисей» опубликовал заявление в связи с недавними событиями на базе отдыха, где игроки команды вступили в конфликт с применением физической силы с другими отдыхающими.
«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка.
Независимо от ее результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.
Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион – Красноярский край», – говорится в заявлении.
- «Енисей» занимает 6-е место в Первой лиге с 45 очками после 32 матчей.
- Ближайшую игру команда проведет в гостях против «Черноморца» 18 мая. Начало в 15:00 мск.