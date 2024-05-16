«Енисей» выпустил заявление в связи с дракой на базе отдыха в Красноярске

«Енисей» опубликовал заявление в связи с недавними событиями на базе отдыха, где игроки команды вступили в конфликт с применением физической силы с другими отдыхающими.

«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка.

Независимо от ее результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион – Красноярский край», – говорится в заявлении.