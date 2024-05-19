Мусаев: «Краснодар» целый год жил ради ближайшего матча с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ближайшем матче 30-го тура против «Динамо».

В случае победы «Краснодар» может оформить чемпионство.

Помимо победы краснодарцам нужны очковые потери «Зенита».

30-й тур РПЛ состоится 25 мая.

– Впереди последний матч сезона – против «Динамо». Это будет обычный матч для команды?

– Ну как эта встреча может быть обычным матчем? Это финал всего сезона. Ребята столько работали, сборы проходили, получали травмы, не видели свои семьи. Каждый из них жил ради этого матча целый год.