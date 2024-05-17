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    • Агент Смирнов подробно проанализировал скандал с игроками «Енисея» – им грозит уголовка

    Агент Смирнов подробно проанализировал скандал с игроками «Енисея» – им грозит уголовка

    Футбольный агент, специалист по законодательству Антон Смирнов дал оценку скандалу с участием игроков «Енисея».

    • Спортсмены подрались с семьeй отдыхающих.
    • Виновниками конфликта называют Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова.
    • На Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство.

    «1. Публичные люди должны отдыхать соответствующим образом. Если вы делаете это шумно, делайте это так, чтобы никого не было рядом. Чтобы не было провокаций.

    2. Закон таков, что не важно, кто начал первый. Важно, какой степени тяжести нанесен ущерб здоровью. И если Хозин и Ко его нанесли, а, судя по новостям, да, они должны отвечать по закону. Напомню, что Кокорин ударил стулом, но там вообще не было никакого ущерба здоровью. И люди уехали, сначала в СИЗО, потом а колонию. В Красноярске история посерьeзнее.

    3. Стыд и позор видеть жену футболиста. держащую плачущего ребeнка на руках и разговаривающую при этом на мате.

    4. Отдыхать вы, господа футболисты, не умеете. Если конфликт произошeл, значит вы виноваты. В любом случае. Вы не смогли его избежать. Это только бывший гендир ивахов может вас защищать и нести околесицу в оправдание.

    5. Футболисты хорошо бегают. Не грех убежать от конфликта, от нападения, если уж на то пошло, от провокации. Поэтому я всегда стараюсь избежать прямого конфликта и драки. Ну будешь ты хоть 100 раз прав на словах, но при этом набьешь рожу, нанесешь увечья и будешь осужден.

    6. Не вижу разницы между ситуациями Мамаева и Кокорина и этой. Изначальная позиция Хозина «Я бабки заплатил» не катит. Есть еще и другие отдыхающие и должно быть уважение к ним. Сделали замечание, урегулируйте, а не включайте снобов.

    8. Хорошо, если отскочат и будет мировая. Но есть все основания для уголовки», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 21:41
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1715974242
    Чо он там про полицейское государство ? Это Смирнов сказал и Бомба написала в тексте так то.
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