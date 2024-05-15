Президент «Урала» призвал отменить переходные матчи в РПЛ

Григорий Иванов, президент «Урала», не считает правильным проведение переходных матчей за место в РПЛ.

Сейчас 13-я и 14-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й командами Первой лиги за места в РПЛ.

Со следующего сезона систему могут изменить: оставить переходные игры только для 14-й и 3-й команд.

Стыковые матчи в РПЛ существуют с 2012 года.

«Не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Это неправильно!

Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Та же «Алания» или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки? Не надо делать, как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение», – сказал Иванов.