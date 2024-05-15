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    Президент «Урала» призвал отменить переходные матчи в РПЛ

    Григорий Иванов, президент «Урала», не считает правильным проведение переходных матчей за место в РПЛ.

    • Сейчас 13-я и 14-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й командами Первой лиги за места в РПЛ.
    • Со следующего сезона систему могут изменить: оставить переходные игры только для 14-й и 3-й команд.
    • Стыковые матчи в РПЛ существуют с 2012 года.

    «Не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Это неправильно!

    Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Та же «Алания» или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки? Не надо делать, как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение», – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1715780766
    Гриша не суетись, играйте лучше , будь в топ-12 и радуйся жизни. Стыдно , что столица Урала вечно плетётся в хвосте, не засиделся ли г.Иванов ?
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    моэм
    1715781479
    Вопрос то не в наличии переходных матчей , а в том что к ним по идиотскому недоразумению допускаются играть команды не имеющие права играть в РПЛ ....надо просто заставить руководителей РПЛ думать не жопой , а головой ....конечно если среди них есть думающие именно головой , а не жопой....но практика показывает , что таких среди чиновников почти не осталось .
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