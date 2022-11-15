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    Тренер Таджикистана: «Россия – топ-сборная по европейским меркам. Для нас это матч жизни»

    Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.

    – Насколько для сборной Таджикистана этот матч товарищеский? Или он будет все‑таки по‑настоящему боевым?

    – Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия – топ‑сборной даже по европейским меркам.

    Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый футболист в нашей команде постарается показать на поле все самое лучшее, на что он способен.

    Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне. При этом для меня, как для главного тренера, ближайший матч – это лишь очередной шаг подготовки к Кубку Азии.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Стоп всем 36 минут назад

      Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия – топ‑сборной даже по европейским меркам.=============Лизнул так лизнул )))
      Этот Петар Сегрт только а этом году тренером Таджикистана стал...
      Кто нибудь скажите ему что Таджикистан до него играл со сборными Японии, Южной Кореи , Австралии, Ирана которые не особенно слабее сборной России.

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