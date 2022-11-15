Тренер Таджикистана: «Россия – топ-сборная по европейским меркам. Для нас это матч жизни»

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.

– Насколько для сборной Таджикистана этот матч товарищеский? Или он будет все‑таки по‑настоящему боевым?

– Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия – топ‑сборной даже по европейским меркам.

Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый футболист в нашей команде постарается показать на поле все самое лучшее, на что он способен.

Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне. При этом для меня, как для главного тренера, ближайший матч – это лишь очередной шаг подготовки к Кубку Азии.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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