Тренер Таджикистана: «Россия – топ-сборная по европейским меркам. Для нас это матч жизни»

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.
– Насколько для сборной Таджикистана этот матч товарищеский? Или он будет все‑таки по‑настоящему боевым?
– Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия – топ‑сборной даже по европейским меркам.
Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый футболист в нашей команде постарается показать на поле все самое лучшее, на что он способен.
Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне. При этом для меня, как для главного тренера, ближайший матч – это лишь очередной шаг подготовки к Кубку Азии.
- 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
- Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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