Роналду: «Я самая популярная персона в соцсетях на планете»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес.

«Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете. Не удивлен, что мое имя используется, чтобы быть популярными.

Люди могут иметь свое мнение, но они не знают, что происходит на тренировочной базе или в моей личной жизни. Они не должны слушать мнение, навязанное только одной стороной. Мою сторону также необходимо учитывать», – сказал Роналду.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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