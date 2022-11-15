Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду: «Я самая популярная персона в соцсетях на планете»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес.

    «Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете. Не удивлен, что мое имя используется, чтобы быть популярными.

    Люди могут иметь свое мнение, но они не знают, что происходит на тренировочной базе или в моей личной жизни. Они не должны слушать мнение, навязанное только одной стороной. Мою сторону также необходимо учитывать», – сказал Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Роналду: «Глейзерам плевать на клуб. Я не общался с ними после возвращения в «МЮ» 1
    Роналду объяснил, почему пропустил предсезонную подготовку «МЮ» 1
    «Осуществить мечту всех португальцев». Роналду – о цели на ЧМ-2022 3
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      SuperPav11 10 минут назад

      Нет не самая попуоярная зато самая говнистая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12061

      Алексей З 12 минут назад

      Бомбардир , что-то много этого персонажа на ленте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13987

      Skull_Boy 1 час назад

      Среди голубых может быть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Abu Yusuf > Skull_Boy 20 минут назад

      Ну по факту же, что он самый популярный чел на планете. Как его, кого еще знает весь мир?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16421

      Fusballer > Abu Yusuf 11 минут назад

      Путина.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +674

      111ax > Abu Yusuf 3 минуты назад

      Путин еще))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11