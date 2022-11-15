Роналду: «Я самая популярная персона в соцсетях на планете»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес.
«Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете. Не удивлен, что мое имя используется, чтобы быть популярными.
Люди могут иметь свое мнение, но они не знают, что происходит на тренировочной базе или в моей личной жизни. Они не должны слушать мнение, навязанное только одной стороной. Мою сторону также необходимо учитывать», – сказал Роналду.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
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Источник: The Sun