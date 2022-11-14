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    Газзаев: «Легионеры ЦСКА не показывают той игры, что от них ждут. Так зачем держать их?»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев усомнился в целесообразности активного задействования легионеров в составе московской команды.

    – В ваши годы основной состав ЦСКА всегда как минимум наполовину состоял из футболистов с российскими паспортами. Против «Динамо» с первых минут у армейцев играли лишь четверо россиян, а ранее бывало, что выходили и трое. К добру ли это?

    - Ну разумеется, сказать о том, что это нормально, нельзя. Нашим командам и их тренерам нужно стремиться к тому, чтобы на поле выходили как можно больше россиян.

    Вот взять, к примеру, тот же современный ЦСКА. Действительно, большинство мест в составе армейцев сегодня достается иностранным футболистам. А что мы видим в результате?

    Команда потеряла уже немало очков, и при этом легионеры той игры, что от них ждут, не показывают. Так зачем держать их?

    Нужно доверять своим, российским ребятам, ставить на них. И я убежден – рано или поздно они будут давать высокий результат.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в Премьер-лиге.
    • Команда набрала 29 очков в 17 турах.
    • Они выиграли только 1 из 7 последних матчей.

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    Источник: «Российская газета»

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    14.11.2022 20:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16418

      Fusballer 1 час назад

      Депутаты тоже не показывают того, чего от них ждёт народ. Так зачем их держать?)))

      0
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      Рейтинг: +17784

      Cleaner 2 часа назад

      Пес, конечно. Усы не сбрил. Но в данном случае согласен с Газзаевым. Легионеры ЦСКА деградируют от игры к игре. Но место в составе достается именно им. Руководство клуба боится, что они приостановят контракт и свалят за бугор? Да туда им с такой игрой и дорога! Играть должен тот, кто хочет именно играть, а не номер на поле отбывать. Пинка им и пусть валят по своим заграницам. Собаки с воза коням легче!

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      Рейтинг: +12052

      Алексей З > Cleaner 2 часа назад

      Ну как выкинуть , за них деньги платили и не малые. Они показывали , что могут играть , может с тренера надо спросить ?

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      Рейтинг: +423

      Таврида 2 часа назад

      Тут с усатым надо согласиться. Гайч, Фукс, Эджуке - десятки лямов выкинуты ни на что, Зделар с Мендесом - дешевле, но тоже ни о чем.

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