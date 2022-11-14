Газзаев: «Легионеры ЦСКА не показывают той игры, что от них ждут. Так зачем держать их?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев усомнился в целесообразности активного задействования легионеров в составе московской команды.

– В ваши годы основной состав ЦСКА всегда как минимум наполовину состоял из футболистов с российскими паспортами. Против «Динамо» с первых минут у армейцев играли лишь четверо россиян, а ранее бывало, что выходили и трое. К добру ли это?

- Ну разумеется, сказать о том, что это нормально, нельзя. Нашим командам и их тренерам нужно стремиться к тому, чтобы на поле выходили как можно больше россиян.

Вот взять, к примеру, тот же современный ЦСКА. Действительно, большинство мест в составе армейцев сегодня достается иностранным футболистам. А что мы видим в результате?

Команда потеряла уже немало очков, и при этом легионеры той игры, что от них ждут, не показывают. Так зачем держать их?

Нужно доверять своим, российским ребятам, ставить на них. И я убежден – рано или поздно они будут давать высокий результат.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в Премьер-лиге.

Команда набрала 29 очков в 17 турах.

Они выиграли только 1 из 7 последних матчей.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно