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В «Вольфсбурге» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну

14 ноября 2022, 18:34

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шофер прокомментировал информацию о том, что клуб хотел подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна этим летом.

«Мы не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну прошлым летом. Его нет в шорт-листе «Вольфсбурга», — сказал Шофер.

  • В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
  • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Краснодар Вольфсбург Сперцян Эдуард
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