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    В «Вольфсбурге» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну

    Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шофер прокомментировал информацию о том, что клуб хотел подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна этим летом.

    «Мы не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну прошлым летом. Его нет в шорт-листе «Вольфсбурга», — сказал Шофер.

    • В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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