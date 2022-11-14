В «Вольфсбурге» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шофер прокомментировал информацию о том, что клуб хотел подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна этим летом.

«Мы не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну прошлым летом. Его нет в шорт-листе «Вольфсбурга», — сказал Шофер.

В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно