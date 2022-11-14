Роналду: «В «МЮ» хотели, чтобы я ушел летом. Чувствовал, что меня предали»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что его вынуждали покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

«В «МЮ» хотели, чтобы я ушел летом. Не только главный тренер, но и другие люди, связанные с клубом. Я чувствовал, что меня предали.

Есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед» не только в этом, но и в прошлом сезоне», – сказал 37-летний португалец.

Роналду пропустил предсезонную подготовку, сославшись на личные причины.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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