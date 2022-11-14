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    Роналду: «В «МЮ» хотели, чтобы я ушел летом. Чувствовал, что меня предали»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что его вынуждали покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

    «В «МЮ» хотели, чтобы я ушел летом. Не только главный тренер, но и другие люди, связанные с клубом. Я чувствовал, что меня предали.

    Есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед» не только в этом, но и в прошлом сезоне», – сказал 37-летний португалец.

    • Роналду пропустил предсезонную подготовку, сославшись на личные причины.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
    • В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: The Sun

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