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    Григорян назвал игрока «Спартака», который проводит лучший сезон в карьере

    Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» и других команд Александр Григорян поговорил о прогрессе игроков «Спартака».

    «Посмотрите, на какой уровень вышел Данил Пруцев. Также Даниил Денисов.

    Хорошо, мы говорим сейчас о молодых ребятах, а может кто‑то вспомнить в исполнении Романа Зобнина игру такого уровня? На мой взгляд, он играет лучший сезон в карьере.

    Георгий Джикия, как оказалось, может отдавать первый пас. Даниил Хлусевич тоже вышел на новый уровень. Так что, я думаю, правление Гильермо Абаскаля – это не только качественный результат, но это и тотальный рост игроков», – сказал Григорян.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 2-м месте.
    • У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (после «Зенита» и «Динамо»).
    • Зобнин в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил 3 гола, сделал ассист.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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