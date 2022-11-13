Григорян назвал игрока «Спартака», который проводит лучший сезон в карьере

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» и других команд Александр Григорян поговорил о прогрессе игроков «Спартака».

«Посмотрите, на какой уровень вышел Данил Пруцев. Также Даниил Денисов.

Хорошо, мы говорим сейчас о молодых ребятах, а может кто‑то вспомнить в исполнении Романа Зобнина игру такого уровня? На мой взгляд, он играет лучший сезон в карьере.

Георгий Джикия, как оказалось, может отдавать первый пас. Даниил Хлусевич тоже вышел на новый уровень. Так что, я думаю, правление Гильермо Абаскаля – это не только качественный результат, но это и тотальный рост игроков», – сказал Григорян.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 2-м месте.

У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (после «Зенита» и «Динамо»).

Зобнин в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил 3 гола, сделал ассист.

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