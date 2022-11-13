Экс-директор «Химок» Ульянов может сменить Леонченко в «Локомотиве»

«Локомотив» рассматривает на пост генерального директора Дмитрия Ульянова. Он без работы после ухода с аналогичной должности в «Химках» в сентябре.

Сейчас пост генерального директора «Локо» занимает Владимир Леонченко. Он на нем два года.

«Локомотив» завтра может опуститься в зону вылета РПЛ.

В октябре председателем совета директоров «Локомотива» стал Юрий Нагорных.

Главным тренером «Локомотива» должен стать Михаил Галактионов.

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