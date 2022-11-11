«Барселона» не будет зимой искать замену для Пике

«Барселона» передумала подписывать нового центрального защитника в январе.
Ранее клуб собирался усилить оборону из-за ухода Жерара Пике, завершившего карьеру посреди сезона.
Однако тренерский штаб решил проблему иначе, задействовав в центре защиты Маркоса Алонсо.
Футболист, перешедший летом в «Барсу» из «Челси», хорошо справляется, поэтому отпала необходимость покупать нового игрока.
- Алонсо большую часть карьеры отыграл на левом фланге обороны.
- «Барселона» интересовалась центрбеком «Атлетика» Иньиго Мартинесом.
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Источник: Mundo Deportivo