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    «Барселона» не будет зимой искать замену для Пике

    «Барселона» передумала подписывать нового центрального защитника в январе.

    Ранее клуб собирался усилить оборону из-за ухода Жерара Пике, завершившего карьеру посреди сезона.

    Однако тренерский штаб решил проблему иначе, задействовав в центре защиты Маркоса Алонсо.

    Футболист, перешедший летом в «Барсу» из «Челси», хорошо справляется, поэтому отпала необходимость покупать нового игрока.

    • Алонсо большую часть карьеры отыграл на левом фланге обороны.
    • «Барселона» интересовалась центрбеком «Атлетика» Иньиго Мартинесом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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