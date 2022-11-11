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    Орлов раскритиковал Карреру: «Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем тренере «Спартака» Массимо Каррере.

    – Как оцените заявление Карреры о том, что он хочет возглавить «Зенит» или ЦСКА?

    – Я отношусь к его словам с улыбкой. А почему после «Спартака» Каррера не может начать хорошо работать? Какой «Зенит» и ЦСКА? Каррера просто хочет получить деньги от «Зенита» и ЦСКА, но это не значит, что у него что‑то получится.

    Есть биржа труда тренеров, и он там вообще не котируется. И почему он должен попасть в лучшую команду страны? Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака», такое бывает. Сам‑то он нигде себя не проявил.

    • Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».
    • В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11973

      Алексей З 4 минуты назад

      Что вы дое...лись до Массимо ? Сперва спросили , а пошёл бы тренеровать в Зенит или ЦСКА, тот по простоте душевной ответил почему бы нет, а теперь помоими обливают.
      Провокаторы и подлецы, вот кто вы.
      Каррера первый кто за 15 лет привёл нас к чемпионству, мы его любим и уважаем, остальное всё лирика.

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      Рейтинг: +553

      Лицом_на_клаве 14 минут назад

      Этого физрука после Спартака не берут даже в дворовую команду. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +26658

      JTherry 14 минут назад

      "сокол ты, Орлов" на срач-тв почирикать про Спартак...)

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      Рейтинг: +7554

      mihail200606 20 минут назад

      Ну может в этом и есть часть правды, пусть был багаж Аленичева.. но Массимо хоть не испортил ничего, а получил результат в итоге. А то помнится после ухода Семина в сборную у Локо на 1 месте был отрыв 11 или 13 очков, и Эштреков все это прое...
      кстати , потом, во время всей этой катавасии с увольнением Карреры, Массимо очень прилично себя вёл,на мой взгляд, не гнал ни никого.. и если не ошибаюсь, потом в Греции он неплохо поработал, был период..

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      Рейтинг: +17165

      ilichkadr > mihail200606 16 минут назад

      В Греции были свои тёрки и что-то потом пошло не так. Теперь аукнулось.....

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      Рейтинг: +7554

      mihail200606 > ilichkadr 6 минут назад

      Ну факт в том,что он там не провалился как тренер.. значит,наверное, не такой уж он и плохой..

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      Рейтинг: +1473

      Тазит 25 минут назад

      По-любому, лучше Семака.

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      Рейтинг: +17165

      ilichkadr > Тазит 19 минут назад

      Ну, конечно "Каррера верим!". После Спартака никому стал не нужен даже в собственной стране, не говоря уже о её окрестностях.
      P.S. Похоже, что Массимо идти в подмастерья не желает.

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      Рейтинг: +1473

      Тазит > ilichkadr 5 минут назад

      Ну а Семак что выиграл? Сыграл ничейку с Мяльмё? А в России, с таким составом и, особенно, с таким судейством ( возьмём хотя бы последний тур, когда Чистяков сыграл рукой в штрафной. Все увидели пенальти, даже ты. Все, кроме арбитров матча) чемпионат и кубок выиграет любой прохожий.

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      Рейтинг: +25884

      vladimir-7 1 час назад

      Орлов прав, так оно и есть на 100%.

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      Рейтинг: +121

      dragoff 1 час назад

      Ну, да... Орлов вон не один раз, а каждый день в дерьмо попадает.. И даже на блошином рынке уже давно не котируется, однако его продолжают спрашивать и спрашивать...

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      Рейтинг: +608

      Sanches65 1 час назад

      За счёт чего побеждает Семак, не уж то за счёт таланта?

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      Рейтинг: +17165

      ilichkadr > Sanches65 1 час назад

      Не, исключительно за счёт удачных приобретений.
      P.S. Я к тому, что бразильцев учить играть в футбол не требуется.

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      Рейтинг: +17165

      ilichkadr 1 час назад

      Ждемс опровержения спартаковских "фанатов" на реплику "Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака»"..............

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      Рейтинг: +5820

      rash1959 > ilichkadr 29 минут назад

      А ху-ли "больных-убогих" опровергать, пусть молотит, такая газовая судьба.

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      Рейтинг: +17165

      ilichkadr > rash1959 22 минуты назад

      Что-то у тебя с утра не задалось.....

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