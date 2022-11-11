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  • Орлов раскритиковал Карреру: «Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака»

Орлов раскритиковал Карреру: «Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака»

11 ноября 2022, 08:25
27

Комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем тренере «Спартака» Массимо Каррере.

– Как оцените заявление Карреры о том, что он хочет возглавить «Зенит» или ЦСКА?

– Я отношусь к его словам с улыбкой. А почему после «Спартака» Каррера не может начать хорошо работать? Какой «Зенит» и ЦСКА? Каррера просто хочет получить деньги от «Зенита» и ЦСКА, но это не значит, что у него что‑то получится.

Есть биржа труда тренеров, и он там вообще не котируется. И почему он должен попасть в лучшую команду страны? Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака», такое бывает. Сам‑то он нигде себя не проявил.

  • Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».
  • В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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ilichkadr
1668144875
Ждемс опровержения спартаковских "фанатов" на реплику "Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака»"..............
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Sanches65
1668145687
За счёт чего побеждает Семак, не уж то за счёт таланта?
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vladimir-7
1668147654
Орлов прав, так оно и есть на 100%.
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Тазит
1668149822
По-любому, лучше Семака.
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mihail200606
1668150159
Ну может в этом и есть часть правды, пусть был багаж Аленичева.. но Массимо хоть не испортил ничего, а получил результат в итоге. А то помнится после ухода Семина в сборную у Локо на 1 месте был отрыв 11 или 13 очков, и Эштреков все это прое... кстати , потом, во время всей этой катавасии с увольнением Карреры, Массимо очень прилично себя вёл,на мой взгляд, не гнал ни никого.. и если не ошибаюсь, потом в Греции он неплохо поработал, был период..
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JTherry
1668150489
"сокол ты, Орлов" на срач-тв почирикать про Спартак...)
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alp
1668152433
ну, тут какбы согласиться - плохо, и не согласится - тоже плохо.. и не известно, что хуже... если согласиться, что Каррера выехал на багаже Аленичева, то, вроде как на чужом опыте сливки снял, и как тренер - не очень если не согласится, то, чемпионство в РПЛ вообще ничего не стоит с точки зрения мировых футбольных спецов
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Ziklop
1668163201
Гена зачем в свинарник лезешь, разберись в своей помойке! Семак это тренер или гавно?
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