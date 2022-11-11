Орлов раскритиковал Карреру: «Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем тренере «Спартака» Массимо Каррере.

– Как оцените заявление Карреры о том, что он хочет возглавить «Зенит» или ЦСКА?

– Я отношусь к его словам с улыбкой. А почему после «Спартака» Каррера не может начать хорошо работать? Какой «Зенит» и ЦСКА? Каррера просто хочет получить деньги от «Зенита» и ЦСКА, но это не значит, что у него что‑то получится.

Есть биржа труда тренеров, и он там вообще не котируется. И почему он должен попасть в лучшую команду страны? Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака», такое бывает. Сам‑то он нигде себя не проявил.

Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».

В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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