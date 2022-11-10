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  • Уткин: «В моих соцсетях произошло нашествие таджиков. Обижаются на что ни попадя»

Уткин: «В моих соцсетях произошло нашествие таджиков. Обижаются на что ни попадя»

10 ноября 2022, 15:48
2

Видеоблогер Василий Уткин рассказал, как в Таджикистане отреагировали на его слова о том, сборной России перед предстоящим матчем в Душанбе нужно «очень аккуратно использовать питьевую воду».

«Неделю назад я говорил, что сборной России выбирать соперников не приходится. После этого у меня в соцсетях произошло нашествие таджиков. Люди почему-то оскорбились тем, что я сказал, что лучше брать питьевую воду с собой.

Вы уж меня извините, я в Таджикистане был четыре раза, и мне всякий раз это говорили, когда я туда летел и прилетал, что воду пить можно только из бутылок. Я не представляю себе, что в этом обидного. Например, однажды я отравился водой, когда приехал в Португалию на чемпионат Европы.

В общем, в Средней Азии болельщики горячие, обижаются на что ни попадя. Обижайтесь, таджики, если вам так легче. Удачи вам в азиатских турнирах.

А то, что мы будем играть товарищеские матчи вместо поездки на чемпионат мира… Тут уж извините, песок – неважная замена овсу, как говорил классик. Хотя, чeрт возьми, может на меня теперь и за песок обидятся? Друзья мои, у вас очень хороший песок, отличный песок», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

  • Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

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Источник: «Чемпионат»
Россия Уткин Василий
Комментарии (2)
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Беспонтий
1668084873
бессмертный василий закопан в песок на ближайшей стройке вася встретишь джавдета в сухом ручье не трогай его он мой
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САНЁК17
1668092891
Воды в Таджикистане везде чистые, никто не разу не отравился из за воды, если Уткину предлагали пить воду из бутылок то это человек торгуют с водой.
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