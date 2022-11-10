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    Уткин: «В моих соцсетях произошло нашествие таджиков. Обижаются на что ни попадя»

    Видеоблогер Василий Уткин рассказал, как в Таджикистане отреагировали на его слова о том, сборной России перед предстоящим матчем в Душанбе нужно «очень аккуратно использовать питьевую воду».

    «Неделю назад я говорил, что сборной России выбирать соперников не приходится. После этого у меня в соцсетях произошло нашествие таджиков. Люди почему-то оскорбились тем, что я сказал, что лучше брать питьевую воду с собой.

    Вы уж меня извините, я в Таджикистане был четыре раза, и мне всякий раз это говорили, когда я туда летел и прилетал, что воду пить можно только из бутылок. Я не представляю себе, что в этом обидного. Например, однажды я отравился водой, когда приехал в Португалию на чемпионат Европы.

    В общем, в Средней Азии болельщики горячие, обижаются на что ни попадя. Обижайтесь, таджики, если вам так легче. Удачи вам в азиатских турнирах.

    А то, что мы будем играть товарищеские матчи вместо поездки на чемпионат мира… Тут уж извините, песок – неважная замена овсу, как говорил классик. Хотя, чeрт возьми, может на меня теперь и за песок обидятся? Друзья мои, у вас очень хороший песок, отличный песок», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

    • Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7171

      Беспонтий 48 минут назад

      бессмертный василий закопан в песок на ближайшей стройке
      вася встретишь джавдета в сухом ручье не трогай его
      он мой

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