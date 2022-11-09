Каррера объяснил, почему его не приглашают тренировать в Серию А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему не работает в Серии А.
«У меня нет опыта самостоятельной работы в серии А. Не знаю, как клубы принимают эти решения, но в моем случае зачастую мотивацией отказа было: «У вас недостаточно опыта, потому что вы не тренировали в Италии».
Например, два-три раза мы разговаривали с «Дженоа». Ответ был таким же. А потом они позвали Тиаго Мотту, который тренировал молодежь в «ПСЖ»! У него тоже не было тренерского опыта в Италии. Возможно, я не нравлюсь итальянцам, ха-ха», – сказал Каррера.
- Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».
- В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».
- С москвичами тренер взял РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»