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    Каррера объяснил, почему его не приглашают тренировать в Серию А

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему не работает в Серии А.

    «У меня нет опыта самостоятельной работы в серии А. Не знаю, как клубы принимают эти решения, но в моем случае зачастую мотивацией отказа было: «У вас недостаточно опыта, потому что вы не тренировали в Италии».

    Например, два-три раза мы разговаривали с «Дженоа». Ответ был таким же. А потом они позвали Тиаго Мотту, который тренировал молодежь в «ПСЖ»! У него тоже не было тренерского опыта в Италии. Возможно, я не нравлюсь итальянцам, ха-ха», – сказал Каррера.

    • Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».
    • В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».
    • С москвичами тренер взял РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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