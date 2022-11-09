Кечинов раскритиковал Карреру за слова о возможной работе в ЦСКА: «Его интересуют только деньги»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал экс-тренера клуба Массимо Карреру, который заявил, что не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

«Если он такие заявления делает, то его интересуют деньги. Человек, который отдал частицу себя, своей жизни «Спартаку», такого никогда бы не сказал. Его очень сильно любят болельщики.

Мне понятно всe. Его в данный момент интересуют только деньги», — сказал Кечинов.

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.

С итальянцем команда взяла РПЛ.

Сейчас Каррера без работы.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно