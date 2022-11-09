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    Кечинов раскритиковал Карреру за слова о возможной работе в ЦСКА: «Его интересуют только деньги»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал экс-тренера клуба Массимо Карреру, который заявил, что не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

    «Если он такие заявления делает, то его интересуют деньги. Человек, который отдал частицу себя, своей жизни «Спартаку», такого никогда бы не сказал. Его очень сильно любят болельщики.

    Мне понятно всe. Его в данный момент интересуют только деньги», — сказал Кечинов.

    • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
    • С итальянцем команда взяла РПЛ.
    • Сейчас Каррера без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10647

      R_a_i_n 31 минуту назад

      Среди болел Спартака вряд ли такое назначение прям уж негативно воспримется. Всё таки чемпионство взял в обстановке не благоприятной. С другой стороны некоторые индивидумы конечно захотят обосрать его.

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      Рейтинг: +11938

      Алексей З 42 минуты назад

      Послущай Кечинов , а что тебе с Онопко эту тему не обсудить ?
      Массимо дорогой нам человек, но тренер должен работать, должен семью кормить, это нормально.
      Лично для меня Каррера Легенда хоть и был у нас 2,5 года , а Кечинов один из многих игравших за КБ.

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      Рейтинг: +17727

      Cleaner 47 минут назад

      Ну да, бывший спартаковец Кечинов ЗА СПАСИБО на поле выходил. Ржу ни могу...)))

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      Рейтинг: +134

      Самайн 1 час назад

      Ну, ему может понравилось работать у нас в РПЛ, а клубы перечислил те, с сотавами которых можно выполнять какие-то цели. Ну, не в Нижний же ехать из Италии.

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      Рейтинг: +1692

      alefreddy 1 час назад

      в горячке так сказал так как нет работы на Родине

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      Рейтинг: +1227

      Sky Spartak 1 час назад

      Не деньги , а работа)

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