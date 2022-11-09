Руководство РФС обсудит в Узбекистане возможность проведения ответного матча в России

Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов заявил, что сборные России и Узбекистана могут провести еще один матч.

— В дальнейшем будете обсуждать с РФС возможность проведения еще одной товарищеской встречи, но уже в России?

— Все возможно. Мне сообщили, что на товарищеский матч Узбекистан – Россия приедет и руководство РФС. Не знаю насчет президента Александра Дюкова, но вице-президент Александр Алаев точно должен приехать. Как он прибудет в Ташкент, встретимся и обсудим этот вопрос.

Сборная России в ноябре проведет 2 матча.

17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно