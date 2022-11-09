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    Аршавин и Смертин получили дипломы управленцев от УЕФА

    Бывшие игроки сборной России Андрей Аршавин и Алексей Смертин официально стали футбольными менеджерами. Они получили дипломы по программе УЕФА.

    «УЕФА отчитался, что 26 бывших профессиональных футболистов получили свои дипломы по программе Executive Master for International Players (MIP) (по сути, это учеба по управлению футбольными организациями).

    Среди выпускников этого курса: Кака, Рене Адлер, Данко Лазович, Жулио Сезар и другие. Также дипломы получили и два российских футболиста: Алексей Смертин и Андрей Аршавин», – написал источник.

    • Аршавин работает в «Зените» и на «Матч ТВ».
    • Смертин работает в РФС.
    • Аршавин и Смертин играли в АПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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