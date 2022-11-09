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    Инвесторы из ОАЭ могут купить «Ливерпуль»

    Владельцы «Ливерпуля» ищут покупателя клуба. Им может стать Dubai International Capital, инвестиционное подразделение Dubai Holding, глобального конгломерата и государственного фонда правительства Дубая и его правящей семьи.

    Сумма сделки может составить 4,9 миллиарда долларов.

    • Эта компания из ОАЭ претендовала на «Ливерпуль» еще в 2007 году, но ее предложение было отклонено.
    • Нынешний владелец «Ливерпуля» Джон Генри купил клуб в 2010 году.
    • При Генри «Ливерпуль» выиграл АПЛ, ЛЧ.

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    Источник: Mirror

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