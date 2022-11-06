Геркус хочет подписать Дзюбу в «Торпедо». Руководство клуба против

Стали известны подробности возможного перехода Артема Дзюбы в «Торпедо». Ранее сообщалось, что московский клуб уже вступил в переговоры с 34-летним форвардом.

В подписании Дзюбы заинтересован президент клуба Илья Геркус.

«Геркус давно прорабатывает идею с подписанием Дзюбы. Но остальное руководство клуба сомневается в необходимости данного трансфера», – пишет «Чемпионат».

Дзюба близок к уходу из «Адана Демирспор».

На форварда также претендует «Торпедо» и два клуба МФЛ.

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