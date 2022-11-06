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    Геркус хочет подписать Дзюбу в «Торпедо». Руководство клуба против

    Стали известны подробности возможного перехода Артема Дзюбы в «Торпедо». Ранее сообщалось, что московский клуб уже вступил в переговоры с 34-летним форвардом.

    В подписании Дзюбы заинтересован президент клуба Илья Геркус.

    «Геркус давно прорабатывает идею с подписанием Дзюбы. Но остальное руководство клуба сомневается в необходимости данного трансфера», – пишет «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2022 23:46
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